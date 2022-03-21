Gelinim Mutfakta Fulya hanım kimdir? Ne iş yapıyor, evli mi?

Hafta içi her gün büyük bir heyecanla seyredilen program zorlu yarışmacılarıyla devam ediyor. Peki bu hafta neler olacak?

Gelinim Mutfakta Fulya Kimdir?

Ev hanımı olan Fulya hanım genç ve dinamik haliyle diğer yarışmacıların gözünü korkuttu. Bakalım ilk hafta gelininin performansı nasıl olacak?