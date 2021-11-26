Ekranların izlenen yarışma programında bu hafta neler olacak hangi yarışmacılar programa konuk olacak Gelinim Mutfakta'nın sürpriz sunucusu kim olacak? Sunucu neden değişti? Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan Filiz Kaya'nın hayatı merak ediliyor. Filiz Kaya yarışmaya gelini Yaren ile katıldı. Peki ama Kayınvalide Filiz kimdir, kaç yaşında?

Yarışmacılarından Kaynana Filiz kimdir, kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan Filiz Kaya'nın hayatı merak ediliyor. Filiz Kaya yarışmaya gelini Yaren ile katıldı. Peki ama Kayınvalide Filiz kimdir, kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta Filiz kimdir?

Yaren Maden ve kayınvalidesi Filiz Kaya, Gelinim Mutfakta’ya Kocaeli’den katıldı. 21 yaşında olan Yaren, ev hanımı ve yeni evlidir. Hayat hikayesiyle herkesi ağlatan Filiz Kaya ise programa iddialı bir giriş yapmıştı. Afrodit lakabıyla programda yer alacak yarışmacı bir dershanede çalışıyor. Kayınvalide Filiz, gezmeyi ve alışverişi çok sevdiğini dile getirmişti.