Gelinim Mutfakta disiplin cezası alan kayınvalide

Gelinim Mutfakta zorlu ve heyecanlı geçiyor peki bu hafta kim daha başarılı olacak hangi yarışmacının yemekleri daha lezzetli olacak? Hangi yarışmacı elemeyi geçecek hangi yarışmacı elenmeyecek? Peki, yarışmada bugün yarışan gelinler kaynanalarından kaçar puan alacak. Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler? Bu hafta hangi yarışmacılar yarışmaya katılıyor? Hangi yemekler yapılacak? Bu haftanın menüsü nedir? Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler?

Gelinim Mutfakta Zehra Tosbıyık kimdir?

Bugünden itibaren kayınvalidesi ile birlikte birincilik mücadelesi verecek yeni gelin Zehra Tosbıyık 25 yaşında.

Aslen Çorumlu. Ardahan'da yaşıyor. 5 sene futbol oynadı. Futbol topunun her şeyi olduğunu söyledi. Instagram hesabı @burakbrs10'dur.