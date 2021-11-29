Gelinim mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Ekranların başına seyircileri kilitleyen program çok zorlu geçiyor peki hangi gelin daha başarılı hangi gelin daha başarılı hangi gelinin yemekleri daha başarılı elemeye kalan gelin hangisi?

Gelinim Mutfakta Demet hanım kimdir?

Demet hanım eski ve tecrübeli gelinler karşısında kendini ve verdiği puanları savunmakta hayri zorlansa da yeni yarışmacı olmasına rağmen kısa sürede adapte olduğu görülüyor.

Çünkü gelinlere laf yetiştirmekten de geri durmuyor.