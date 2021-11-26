Gelinim Mutfakta Damla kimdir ne iş yapıyor evli mi? Gelinim Mutfakta Damla Elendi mi?

Hergün büyük ilgiyle seyredilen yarışmada heyecan devam ediyor peki bugun ne oldu? Damla kimdir? Damla kaç yaşındadır? Damla'nın memleketi neredir? Peki, Gelinim Mutfakta Damla Hanım kimdir? Damla hanım kimdir, nerelidir, memleketleri neresidir?

Gelinim Mutfakta Damla Kimdir?

Gelinim Mutfakta Damla ve Nuray hanım kimdir, nerelidir, memleketleri neresidir?

Yarışmanın bugünkü bölümünde gelen isimler Nuray hanım ile gelini Damla hanım oldu.

Nuray hanım ile gelini Damla yarışmaya tartışmalı bir şekilde katıldı.

Gelinim Mutfakta Damla ve Nuray hanım kimdir?

Çünkü, daha yarışmanın ilk gününden geç kalarak herkesin tepkisini çektiler.

Yarışmaya gelir gelmez diğer kayınvalidelerle tartışmak zorunda kalan Nuray hanım, kendisine yönelik eleştirilere daha fazla dayanmayarak tepki gösterdi. Çünkü, diğer kayınvalidelerin üçü de birlik olup, ona karşı cephe almış durumdalar.

Nuray hanım ile gelininin yarışmaya neden geç geldiğini sorgulayan kayınvalideler, şimdiden Nuray hanımı dışlamış gibi görünüyorlar. Böyle devam ederse bu hafta da gidecek kayınvalidenin şimdiden kim olduğu hemen hemen kesinleşmiş oldu.

Peki, Nuray hanım ile gelini Damla kimdir, nereden geliyorlar?

Nuray kayınvalidenin tam adı Nuray Gülap'tır.

Damla Saçıkara

Aslen Amasyalı olan Nuray Gülap, yarışmaya mustakbel gelini, küçük oğlunun nişanlısı Damla hanımla katılıyor.

Ev hanımı olan Nuray hanım yarışmaya iddialı geldiğini söylüyor. Öte yandan yarışmaya bir kasa elmayla gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Gelinim Mutfakta Damla'nın tam adı ise Damla Saçıkara'dır.

Henüz 20 yaşında olan Damla Saçıkara, Nuray hanımın mustakbel gelinidir.

Yarışmaya iddialı şekilde katıldığını söyleyen Damla, diğer gelinlerle ilk gün tartışmaya başladı.