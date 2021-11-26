Gelinim Mutfakta Beyhan hanım kimdir?

Ekranların beğenilerek izlenen yarışmasında hergün ayrı bir dedikodu oluyor peki Beyhan hanım ne yaptı? Gelinim Mutfakta Beyhan kimdir? Gelinim Mutfakta Beyhan kaç yaşında, nereli, instagram adresi nedir?Beyhan Hanımın videosu? Beyhan Hanımın videosu nasıl ne izlediler? Beyhan Öksüz kidir? Kaç yaşındadır? Evli mi? Beyhan Öksüz daha önce hangi yarışmalara katıldı? Beyhan Öksüz kimdir?

Gelinim Mutfakta Beyhan kimdir? Gelinim Mutfakta Beyhan kaç yaşında, nereli, instagram adresi nedir?

Gelinim Mutfakta yarışmacıları merak ediliyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta programını Demet Akalın sunuyor. Peki ama Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Beyhan Öksüz kimdir, kaç yaşında, instagram adresi nedir?

Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan Beyhan kaynananın hayatı merak ediliyor. Beyhan Öksüz yarışmaya gelini Yeşim ile katıldı. Peki ama Beyhan Öksüz kimdir?

Beyhan Öksüz kimdir?

Beyhan Öksüz, 55 yaşındadır ve Amasyalı'dır. 32 yıllık evli olan Beyhan hanımın iki çocuğu, bir torunu vardır. Beyhan hanım aynı zamanda aşçıdır.