Gelinim Mutfakta Aysun Kimdir?

Gelin ve kaynalaların birlikte yarıştığı yarışma programı yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA

AYSUN KİMDİR?

32 yaşındaki Aysun haftaya iddialı başladı. Bakalım bu hafta Aysun'un performansı nasıl olacak?