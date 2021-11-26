Her gün ekranlara kilitleyen yarışma programı büyük heyecanla devam ediyor. Herkes merak ediyor yarışmacıların kim olduğunu peki yarışmacılar kimdir? Nerelidirler hangi şehirlerden programa katılmışlar? Gelinim Mutfakta yeni sezonu yeni yarışmacılarla beraber büyük bir heyecanla başladı. 4. sezonu başlayan programın bu yılki sunucusu ise daha önceden Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı sabah programının sunucusu Demet Akalın oldu. Bu sezon da diğer sezonlar gibi Kanal D ekranlarında gündüz kuşağı yayınlanacak olan program yine reytingleri yüksek başladı.

Gelinim Mutfakta Aslıhan Kimdir Kaç Yaşında Ne Zamandır Evli?

Gelin Aslıhan Yiğit mesleği ne? Estetik yaptırdı mı? Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı yemek programlarından olan Gelinim Mutfakta Aslıhan Yiğit kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Yiğit hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. Gelin Aslıhan Yiğit ne zamandır evli? Aslıhan Yiğit mesleği nedir? Kanal D ekranlarının iddialı yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta yeni sezonu ile yayınlanmaya başladı. İzleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettikleri programda yeni yarışmacıların hayatları ise merak ediliyor. Demet Akalın’ın sunduğu programda yeni yarışmacılar kimler? Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Gelinim Mutfakta yeni gelin yarışmacı olan Aslıhan Yiğit’in hayatına dair merak edilen herşey..

4. sezonu Kanal D ekranlarında başlayan ve sunuculuğunu şarkıcı Demet Akalın’ın yaptığı Gelinim Mutfakta adlı programda yarışmacıların hayatı merak ediliyor. Daha önce Onur Büyüktopçu, Fatih Ürek ve Seda Sayan’ın sunuculuk yaptığı programda bu sezon da sunucu değişti. Kanal D’nin gündüz kuşağı gelin kaynana programı olarak bilinen Gelinim Mutfakta yeni sezona bomba gibi başladı. Birbirinden iddialı yarışmacılar ise dikkat çekti. Gelinim Mutfakta yarışmasının gelinlerinin ve kaynanalarının hayatları merak edilmeye başlandı. Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacısı Aslıhan Yiğit kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Yiğit nereli, kaç yıldır evli? Aslıhan Yiğit hayatı.. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta Aslıhan Yiğit’e ait merak edilen detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA ASLIHAN YİĞİT KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Aslıhan Yiğit birkaç senelik evlidir. Aslıhan Yiğit’in Baturalp adında bir oğlu vardır. Kaynanasının ismi ise Nuray’dır. Beraber Gelinim Mutfakta adlı yarışmaya katılan gelin kaynana puanları alıp altınları toplamaya çalışacak. İzleyicilerin merakla araştırdığı Aslıhan gelinin Instagram hesabı da @aslihankygt. Gelinim Mutfakta 759.Bölüm – Yağnur, Aslıhan’ın estetiksiz fotoğraflarını bularak stüdyodaki herkese gösterdi.

Gelinim Mutfakta yeni sezonu yeni yarışmacılarla beraber büyük bir heyecanla başladı. 4. sezonu başlayan programın bu yılki sunucusu ise daha önceden Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı sabah programının sunucusu Demet Akalın oldu. Bu sezon da diğer sezonlar gibi Kanal D ekranlarında gündüz kuşağı yayınlanacak olan program yine reytingleri yüksek başladı.