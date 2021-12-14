Gelinim Mutfakta 5 altın kazanan gelin kim? 14 Aralık Salı

Gelinim Mutfakta'ya başvuru nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta zorlu ve heyecanlı geçiyor peki bu hafta kim daha başarılı olacak hangi yarışmacının yemekleri daha lezzetli olacak? Hangi yarışmacı elemeyi geçecek hangi yarışmacı elenmeyecek? Peki, yarışmada bugün yarışan gelinler kaynanalarından kaçar puan alacak. Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler? Bu hafta hangi yarışmacılar yarışmaya katılıyor? Hangi yemekler yapılacak? Bu haftanın menüsü nedir? Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞAMCILARI KİMLER?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından yeni gelen gelin ve kaynanasının diskalifiye olması herkesi şaşırttı peki yeni yarışmacı kim olacak şimdi bu soru cevap arıyor ama herkesin beklediği yeni yarışmacılar gelmedi.Muhtemelen hafta 3 gelinle bitecek yeni gelin ve kaynana bir dahaki hafta katılacak.

GELİNİM MUTFAKTA KAZANAN KİM?

Miyase