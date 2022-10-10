Gelin Evi Zuhal Kimdir?

Ekranların en sevilen gelin yarışma programı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni hafta gelinlerinin kimler olduğu merak ediliyor. Gelin yeni hafta gelinlerinden Zuhal'i yakından tanıyalım..

GELİN EVİ

ZUHAL KİMDİR?

Yeni hafta gelinlerinden Zuhal 31 yaşında aslen İstanbul'lu olan yarışmacı oldukça iddialı görünüyor. Bakalım Zuhal nasıl bir performans sergileyecek? Zuhal'in düğün videoları ve evi beğenilecek mi?