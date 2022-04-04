Gelin Evi Yeşim hanım kimdir? Kaç yaşında?

Gelinlerin kıyasıya yarışacağı Gelin Evi yarışması ilk bölümüyle ekranlarda başlıyor. İlk hafta gelinlerinin kimler olacağı neler yapacakları merakla bekleniyor. Peki Gelin Evi'nin ilk gelinleri kimler olacak?

Gelin Evi Yeşim hanım kimdir?

Yeni hafta yarışmacısı olarak yarışmaya katılacak olan Giresun'lu, 24 yaşındaki 3 yıllık evli güzel gelin şıklığıyla dikkatleri üzerine topladı. Gelin Evi yarışmasının ilk gelinlerinden olan şanslı gelinin hafta içi neler yapacağı merakla bekleniyor.