Gelin Evi Seda hanım kimdir? kaç yaşında? nereli?

Gelin Evi yarışması gelinlerin yarışacağı iddialı bir yarışma olarak hafta içi hergün Show Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Herkesin merakla beklediği yarışma formatı gelinlerle ilgili olacak. Peki yeni hafta gelinleri kimler?

Gelin Evi Yarışmacılarından Seda Hanım Kim?

Seda hanım ilk hafta yarışmacılarından hamarat ve akıllı yeni gelin. Şık giyimiyle de kendinden konuşturan yeni gelinin ilk hafta nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Bakalım yeni gelin Seda hanım bu hafta neler yapacak?