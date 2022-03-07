Gelin Evi Seda hanım kimdir? kaç yaşında? nereli?
Gelin Evi yarışması gelinlerin yarışacağı iddialı bir yarışma olarak hafta içi hergün Show Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Herkesin merakla beklediği yarışma formatı gelinlerle ilgili olacak. Peki yeni hafta gelinleri kimler?
Gelin Evi yarışması gelinlerin yarışacağı iddialı bir yarışma olarak hafta içi hergün Show Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Herkesin merakla beklediği yarışma formatı gelinlerle ilgili olacak. Peki yeni hafta gelinleri kimler?
Gelin Evi Yarışmacılarından Seda Hanım Kim?
Seda hanım ilk hafta yarışmacılarından hamarat ve akıllı yeni gelin. Şık giyimiyle de kendinden konuşturan yeni gelinin ilk hafta nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Bakalım yeni gelin Seda hanım bu hafta neler yapacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|28
|62
|2. 1461 Trabzon FK
|28
|58
|3. Bodrumspor
|28
|56
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|28
|50
|5. Sivas Belediyespor
|28
|49
|6. Somaspor
|28
|48
|7. Afjet Afyonspor
|28
|47
|8. Çorum FK
|28
|47
|9. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|28
|47
|10. İnegölspor
|28
|41
|11. Ankaraspor
|28
|40
|12. Etimesgut Belediyespor
|28
|36
|13. Serik Belediyespor
|28
|31
|14. Diyarbekirspor
|28
|29
|15. Adıyaman FK
|28
|29
|16. Sarıyer
|28
|28
|17. Turgutluspor
|28
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|28
|21
|19. Kahramanmaraşspor
|28
|16
|20. Niğde Anadolu FK
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Fenerbahçe
|28
|47
|4. Başakşehir
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|28
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Altınordu
|27
|28
|17. Denizlispor
|26
|27
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17