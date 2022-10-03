Gelin Evi Reyhan Kimdir?

Ekranların en sevilen gelin yarışma programı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni hafta gelinlerinin kimler olduğu merak ediliyor. Gelin yeni hafta gelinlerinden Reyhan'ı yakından tanıyalım..

GELİN EVİ

REYHAN KİMDİR?

Yeni hafta gelinlerinden Reyhan 31 yaşında aslen İstanbul'lu olan yarışmacı oldukça iddialı görünüyor. Bakalım Reyhan nasıl bir performans sergileyecek? Reyhan'nın düğün videoları ve evi beğenilecek mi?