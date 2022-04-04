Gelin Evi Nurgül hanım kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Gelin Evi yarışması gelinlerin yarışacağı iddialı bir yarışma olarak hafta içi hergün Show Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Herkesin merakla beklediği yarışma formatı gelinlerle ilgili olacak. Peki yeni hafta gelinleri kimler?

Gelin Evi Yarışmacılarından Nurgül Hanım Kimdir?

Kastamonu doğumlu 39 yaşındaki Nurgül hanım ilk hafta yarışmacılarından. Şık giyimiyle de kendinden konuşturan yeni gelinin ilk hafta nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Bakalım yeni gelin Merve hanım bu hafta neler yapacak?