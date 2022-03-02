Gelin Evi Nevra hanım kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İnstagram hesabı nedir?
Gelinlerin kıyasıya yarışacağı Gelin Evi yarışma programı bu hafta ilk bölümüyle başladı. Yarışmaya katılacak ilk hafta gelinleri merak ediliyor. Bakalım ilk hafta gelinleri kimler olacak?
Gelinlerin kıyasıya yarışacağı Gelin Evi yarışma programı bu hafta ilk bölümüyle başladı. Yarışmaya katılacak ilk hafta gelinleri merak ediliyor. Bakalım ilk hafta gelinleri kimler olacak?
Gelin Evi Hafize hanım kimdir?
Gelin Evinin ilk hafta gelini Hafize hanım güzelliğiyle göz kamaştırdı. İddialı olduğunu dile getiren yeni gelin diğer yarışmacıların dikkatinide çekmeyi başardı. Şimdi merak edilen yeni gelinin neler yapacağı olacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|27
|59
|2. 1461 Trabzon FK
|27
|55
|3. Bodrumspor
|27
|53
|4. Sivas Belediyespor
|27
|49
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|27
|49
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|27
|46
|7. Somaspor
|27
|45
|8. Afjet Afyonspor
|27
|44
|9. Çorum FK
|27
|44
|10. İnegölspor
|27
|38
|11. Ankaraspor
|27
|37
|12. Etimesgut Belediyespor
|27
|36
|13. Serik Belediyespor
|27
|31
|14. Diyarbekirspor
|27
|29
|15. Adıyaman FK
|27
|29
|16. Sarıyer
|27
|28
|17. Turgutluspor
|27
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|27
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|27
|16
|20. Niğde Anadolu FK
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Gençlerbirliği
|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17