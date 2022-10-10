Gelin Evi Neslihan Kimdir?

Ekranların sevilerek seyredilen yarışma programı Gelin Evi'nin yeni yarışmacıları merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Neslihan kimdir? Kaç yaşında?

GELİN EVİ

NESLİHAN KİMDİR?

27 yaşında Konyalı Rehber öğretmeni ve 1 yıllık evli. Kendine bir hayli güvenen yeni gelin yarışmayı kazanacağını iddialı olduğunu söylüyor. Bakalım Neslihan gelinin gününde neler olacak. Şimdi gözler Neslihan gelinin gününde.