Gelin Evi Müjde Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı yeni sezona iddialı başladı. Her zaman ki gibi izlenme rekorları kıran yarışmanın yeni yarışacak olan gelinlerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte yarışmacı gelinlerden Müjde..

GELİN EVİ

MÜJDE GELİN KİMDİR?

Yeni hafta yarışmacılarından Müjde aslen İstanbul'lu ve 27 yaşında. Kendine güvenen gelinimizin günü merak ediliyor. Bakalım Müjde gelin gününde neler yapacak? Düğün videoları, çeyizleri, ev sermesi ve ikramları beğenilecek mi?