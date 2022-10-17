Gelin Evi İrem Kimdir?

Ekranların sevilerek seyredilen yarışma programı Gelin Evi'nin yeni yarışmacıları merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan İrem kimdir? Kaç yaşında?

GELİN EVİ

İREM GELİN KİMDİR?

27 yaşında Karadenizli Rehber öğretmeni ve 1 yıllık evli. Kendine bir hayli güvenen yeni gelin yarışmayı kazanacağını iddialı olduğunu söylüyor.

Bakalım İrem gelinin gününde neler olacak. Şimdi gözler İrem gelinin gününde.