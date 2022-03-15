Gelin Evi İrem hanım kimdir?
Gelinlerin kıyasıya yarışacağı Gelin Evi yarışma programı bu hafta ilk bölümüyle başladı. Yarışmaya katılacak ilk hafta gelinleri merak ediliyor. Bakalım ilk hafta gelinleri kimler olacak?
Gelinlerin kıyasıya yarışacağı Gelin Evi yarışma programı bu hafta ilk bölümüyle başladı. Yarışmaya katılacak ilk hafta gelinleri merak ediliyor. Bakalım ilk hafta gelinleri kimler olacak?
Gelin Evi İrem hanım kimdir?
Gelin Evinin ilk hafta gelini olan 28 yaşındaki İrem hanım güzelliğiyle göz kamaştırdı. İddialı olduğunu dile getiren yeni gelin diğer yarışmacıların dikkatinide çekmeyi başardı. Şimdi merak edilen yeni gelinin neler yapacağı olacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|29
|65
|2. 1461 Trabzon FK
|29
|61
|3. Bodrumspor
|29
|56
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|29
|53
|5. Afjet Afyonspor
|29
|50
|6. Sivas Belediyespor
|29
|50
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|8. Somaspor
|29
|48
|9. Çorum FK
|29
|47
|10. İnegölspor
|29
|44
|11. Ankaraspor
|29
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|29
|36
|13. Serik Belediyespor
|29
|32
|14. Sarıyer
|29
|31
|15. Diyarbekirspor
|29
|29
|16. Adıyaman FK
|29
|29
|17. Turgutluspor
|29
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|29
|24
|19. Kahramanmaraşspor
|29
|17
|20. Niğde Anadolu FK
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
|29
|37
|14. Gaziantep FK
|29
|37
|15. Kasımpaşa
|29
|35
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17