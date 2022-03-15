Gelinlerin kıyasıya yarışacağı Gelin Evi yarışma programı bu hafta ilk bölümüyle başladı. Yarışmaya katılacak ilk hafta gelinleri merak ediliyor. Bakalım ilk hafta gelinleri kimler olacak?

Gelin Evi İrem hanım kimdir?

Gelin Evinin ilk hafta gelini olan 28 yaşındaki İrem hanım güzelliğiyle göz kamaştırdı. İddialı olduğunu dile getiren yeni gelin diğer yarışmacıların dikkatinide çekmeyi başardı. Şimdi merak edilen yeni gelinin neler yapacağı olacak?