Gelin Evi Hatice kimdir? kaç yaşında? nereli?

Gelin Evi yarışması Show Tv ekranlarının yeni yarışması olarak ekranlarda olacak. Yeni gelinlerin kıyasıya yarışma fırsatı bulacağı yarışma hafta içi her gün izleyicileriyle buluşacak. Peki yarışmanın ilk hafta gelinleri kimle olacak?

Gelin Evi Hatice Kimdir?

Gelin Evi yarışma programın ilk hafta gelini Hatice hamarat ve becerisiyle dillere düştü. Diğer yarışmacılardan daha iyi performans sergileyeceğini söyleyen yeni gelinin bu hafta içi nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.