Gelin Evi Gözde hanım kimdir? Kaç yaşında?

Gelinlerin kıyasıya yarışma fırsatı bulabileceği gelin yarışma programı büyük ilgi gördü. İlk hafta gelinlerinin hangi şanslı gelinler olacağıda merak ediliyor. Peki ilk hafta gelinleri kimler?

Gelin Evi Gözde Hanım Kimdir?

31 yaşındaki Gözde hanım Bulgar göçmeni. Hamarat olduğunu sürekli dile getiren güzel gelin çok heyecanlı olduğunu söyledi. Bakalım genç gelin bu hafta neler yapacak?