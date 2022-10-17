Gelin Evi Gizem Kimdir?

Ekranların sevilerek seyredilen gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelin Evi yeni sezona bomba gibi başladı. Gelin Evi'nin yeni yarışmacılarından Gizem gelinin kim olduğu merak ediliyor. Gizem gelini yakından tanıyalım..

GELİN EVİ

GİZEM GELİN KİMDİR?

Gizem 32 yaşında aslen Trabzon'lu olan yeni gelin muhteşem düğününü ve kınasını Aslı Hünel'e ve yeni gelin yarışmacılara anlattı.

Genel olarak düğünü beğenilen gelinin yüksek puan alacağı bekleniyor.

Düğün salonu masrafı 8 bin tl tutan gelinin düğün videoları ilgiyle izlendi.