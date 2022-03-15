Gelin Evi Gamze hanım kimdir? kaç yaşında?

Gelin Evi yarışma programı hafta içi her gün ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Yarışma da gelinler hünerlerini sergiliyor.

Gelin Evi yeni hafta yarışmacısı Gamze hanım kimdir?

Yeni hafta yarışmacılarından 22 yaşındaki Gamze hanım haftaya çok iddialı başlayan yarışmacılardan oldu. İddialı gelin güzelliğiyle ve iddialı oluşuyla dikkatleri topladı. Evli olan yarışmacının gününü herkes çok merak ediyor.