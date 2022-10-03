Gelin Evi Esra Yamacı Kimdir?

Ekranların sevilerek seyredilen gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelin Evi yeni sezona bomba gibi başladı. Gelin Evi'nin yeni yarışmacılarından Esra Yamacı gelinin kim olduğu merak ediliyor. Esra Yamacı gelini yakından tanıyalım..

Kim Kimdir? 03.10.2022, 14:20 03.10.2022, 15:56
Gelin Evi Esra Yamacı Kimdir?

Ekranların sevilerek seyredilen gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelin Evi yeni sezona bomba gibi başladı. Gelin Evi'nin yeni yarışmacılarından Esra Yamacı gelinin kim olduğu merak ediliyor. Esra Yamacı gelini yakından tanıyalım..

GELİN EVİ 

ESRA YAMACI GELİN KİMDİR?

Esra 22 yaşında aslen Trabzon'lu olan yeni gelin muhteşem düğününü ve kınasını Aslı Hünel'e ve yeni gelin yarışmacılara anlattı.

Genel olarak düğünü beğenilen gelinin yüksek puan alacağı bekleniyor.

Düğün salonu masrafı 8 bin tl tutan gelinin düğün videoları ilgiyle izlendi.

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