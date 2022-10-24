Gelin Evi Emine kimdir, kaç yaşında?

Ekranların en sevilen yarışma programı yeni sezona iddialı başladı. Her zaman ki gibi izlenme rekorları kıran yarışmanın yeni yarışacak olan gelinlerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte yarışmacı gelinlerden Emine..

GELİN EVİ

EMİNE GELİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Yeni hafta yarışmacılarından Emine aslen İstanbul'lu ve 27 yaşında. Kendine güvenen gelinimizin günü merak ediliyor. Bakalım Emine gelin gününde neler yapacak? Düğün videoları, çeyizleri, ev sermesi ve ikramları beğenilecek mi?