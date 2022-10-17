Gelin Evi Ece Kimdir?
Ekranların en sevilen gelin yarışma programı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni hafta gelinlerinin kimler olduğu merak ediliyor. Gelin yeni hafta gelinlerinden Ece'yi yakından tanıyalım..
Ekranların en sevilen gelin yarışma programı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni hafta gelinlerinin kimler olduğu merak ediliyor. Gelin yeni hafta gelinlerinden Ece'yi yakından tanıyalım..
GELİN EVİ
ECE GELİN KİMDİR?
Yeni hafta gelinlerinden Ece 31 yaşında aslen İstanbul'lu olan yarışmacı oldukça iddialı görünüyor. Bakalım Ece nasıl bir performans sergileyecek? Ece'nin düğün videoları ve evi beğenilecek mi?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Başakşehir
|9
|20
|3. Beşiktaş
|10
|19
|4. Konyaspor
|10
|18
|5. Trabzonspor
|10
|18
|6. Fenerbahçe
|8
|17
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Karagümrük
|9
|9
|13. Giresunspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|9
|8
|15. Ankaragücü
|8
|7
|16. Sivasspor
|9
|7
|17. Antalyaspor
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|9
|14
|8. Liverpool
|9
|13
|9. Brentford
|10
|13
|10. Bournemouth
|10
|13
|11. Fulham
|10
|12
|12. West Ham United
|10
|11
|13. Crystal Palace
|9
|10
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|9
|9
|16. Aston Villa
|10
|9
|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5