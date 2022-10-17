Gelin Evi Ece Kimdir?

Ekranların en sevilen gelin yarışma programı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni hafta gelinlerinin kimler olduğu merak ediliyor. Gelin yeni hafta gelinlerinden Ece'yi yakından tanıyalım..

GELİN EVİ

ECE GELİN KİMDİR?

Yeni hafta gelinlerinden Ece 31 yaşında aslen İstanbul'lu olan yarışmacı oldukça iddialı görünüyor. Bakalım Ece nasıl bir performans sergileyecek? Ece'nin düğün videoları ve evi beğenilecek mi?