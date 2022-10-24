Gelin Evi Duygu kimdir, kaç yaşında?

Ekranların en sevilen gelin yarışma programı yeni sezona başladı. Sunuculuğunu Aslı Hünel'in yaptığı programa her hafta yeni yarışmacılar katılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Duygu kimdir, kaç yaşında?

GELİN EVİ

DUYGU GELİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Haftanın yeni yarışmacı gelinlerinden olan Duygu güzelliğiyle göz kamaştırdı. 25 yaşındaki yeni gelinin kendi günü merakla bekleniyor. Bakalım Duygu gelin diğer yarışmacılardan ve Aslı Hünel'den kaç puan alacak?