Gelin Evi Duygu hanım kimdir? kaç yaşında? nereli?
Gelinlerin kıyasıya yarışma fırsatı bulabileceğı gelin yarışma programı büyük ilgi gördü. İlk hafta gelinlerinin hangi şanslı gelinler olacağıda merak ediliyor. Peki ilk hafta gelinleri kimler?
Gelinlerin kıyasıya yarışma fırsatı bulabileceği gelin yarışma programı büyük ilgi gördü. İlk hafta gelinlerinin hangi şanslı gelinler olacağıda merak ediliyor. Peki ilk hafta gelinleri kimler?
Gelin Evi Duygu Hanım Kimdir?
Duygu hanım mütevaziliği ile ilgi aldı. Hamarat olduğunu sürekli dile getiren güzel gelin ilk hafta yarışmacısı olduğu için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Bakalım genç gelin bu hafta neler yapacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|21
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|21
|43
|3. Sivas Belediyespor
|21
|40
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. Bodrumspor
|21
|37
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|21
|37
|7. Somaspor
|20
|35
|8. Çorum FK
|21
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|21
|31
|11. Serik Belediyespor
|21
|29
|12. İnegölspor
|21
|27
|13. Diyarbekirspor
|21
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|21
|25
|15. Turgutluspor
|21
|23
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|21
|18
|18. Ergene Velimeşespor
|21
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|21
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12