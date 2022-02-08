Gelin Evi Damla hanım kimdir? kaç yaşında? nereli?
Gelinlerin kıyasıya yarışma fırsatı bulabileceğı gelin yarışma programı büyük ilgi gördü. İlk hafta gelinlerinin hangi şanslı gelinler olacağıda merak ediliyor. Peki ilk hafta gelinleri kimler?
Gelinlerin kıyasıya yarışma fırsatı bulabileceği gelin yarışma programı büyük ilgi gördü. İlk hafta gelinlerinin hangi şanslı gelinler olacağıda merak ediliyor. Peki ilk hafta gelinleri kimler?
Gelin Evi Damla Hanım Kimdir?
Damla hanım mütevaziliği ile ilgi aldı. Hamarat olduğunu sürekli dile getiren güzel gelin ilk hafta yarışmacısı olduğu için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Bakalım genç gelin bu hafta neler yapacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|23
|49
|2. 1461 Trabzon FK
|23
|49
|3. Sivas Belediyespor
|23
|44
|4. Bodrumspor
|23
|43
|5. Somaspor
|22
|41
|6. Çorum FK
|23
|40
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|23
|40
|8. Afjet Afyonspor
|22
|38
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|22
|36
|10. Ankaraspor
|23
|32
|11. Serik Belediyespor
|23
|29
|12. Etimesgut Belediyespor
|23
|29
|13. Diyarbekirspor
|23
|28
|14. İnegölspor
|23
|28
|15. Turgutluspor
|23
|23
|16. Sarıyer
|23
|22
|17. Adıyaman FK
|22
|22
|18. Ergene Velimeşespor
|23
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|23
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|23
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13