Gelin Evi Canan Kimdir?

Ekranların sevilerek seyredilen yarışma programı Gelin Evi'nin yeni yarışmacıları merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Canan kimdir? Kaç yaşında?

GELİN EVİ

CANAN KİMDİR?

27 yaşında Konyalı Rehber öğretmeni ve 1 yıllık evli. Kendine bir hayli güvenen yeni gelin yarışmayı kazanacağını iddialı olduğunu söylüyor. Bakalım Canan gelinin gününde neler olacak. Şimdi gözler Canan gelinin gününde.