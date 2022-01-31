Gelin Evi Çağla hanım kimdir? kaç yaşında? nereli?
Gelinlerin kıyasıya yarışacağı Gelin Evi yarışması ilk bölümüyle ekranlarda başlıyor. İlk hafta gelinlerinin kimler olacağı neler yapacakları merakla bekleniyor. Peki Gelin Evi'nin ilk gelinleri kimler olacak?
Gelinlerin kıyasıya yarışacağı Gelin Evi yarışması ilk bölümüyle ekranlarda başlıyor. İlk hafta gelinlerinin kimler olacağı neler yapacakları merakla bekleniyor. Peki Gelin Evi'nin ilk gelinleri kimler olacak?
Gelin Evi Çağla hanım kimdir?
Genç ve güzel gelin şıklığıyla dikkatleri üzerine topladı. Gelin Evi yarışmasının ilk gelinlerinden olan şanslı gelinin hafta içi neler yapacağı merakla bekleniyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12