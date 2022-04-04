Gelin Evi Buse kimdir? kaç yaşında?

Gelin Evi yarışma programı hafta içi her gün ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Yarışma da gelinler hünerlerini sergiliyor.

Gelin Evi yeni hafta yarışmacısı Buse hanım kimdir?

Yeni hafta yarışmacılarından 20 yaşındaki Buse hanım aslen İzmit'li ve yeni evli olan yarışmacı haftaya çok iddialı başladı. İddialı gelin güzelliğiyle ve iddialı oluşuyla dikkatleri topladı. Evli olan yarışmacının gününü herkes çok merak ediyor.