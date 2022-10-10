Gelin Evi Burcu Kimdir?

Ekranların en sevilen gelin yarışma programı yeni sezona başladı. Sunuculuğunu Aslı Hünel'in yaptığı programa her hafta yeni yarışmacılar katılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Burcu kimdir?

GELİN EVİ

BURCU GELİN KİMDİR?

Haftanın yeni yarışmacı gelinlerinden olan Burcu güzelliğiyle göz kamaştırdı. 25 yaşındaki yeni gelinin kendi günü merakla bekleniyor. Bakalım Burcu gelin diğer yarışmacılardan ve Aslı Hünel'den kaç puan alacak?