Gelin Evi Beyzanur kimdir, kaç yaşında?

Ekranların en sevilen yarışma programı hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Programda gelinler ev dekorasyonlarını ve çeyizlerini sergiliyorlar. Peki yeni konuk gelinlerden Beyzanur kimdir? Kaç yaşında?

GELİN EVİ BEYZANUR KİMDİR?

Yeni yarışmacılardan Aslıhan kardeşiyle beraber yarışmaya katıldı. 28 yaşındaki Beyzanur kendine oldukça güveniyor. Hamaratlı gelinin günü çok merak ediliyor. Bakalım Beyzanur'un günü nasıl geçecek?