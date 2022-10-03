Gelin Evi Betül Kimdir?

Ekranların en sevilen gelin yarışma programı yeni sezona başladı. Sunuculuğunun Aslı Hünel'in yaptığı programa her hafta yeni yarışmacılar katılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Betül kimdir?

GELİN EVİ

BETÜL GELİN KİMDİR?

Haftanın yeni yarışmacı gelinlerinden olan Betül güzelliğiyle göz kamaştırdı. 25 yaşındaki yeni gelinin kendi günü merakla bekleniyor. Bakalım Betül gelin diğer yarışmacılardan ve Aslı Hünel'den kaç puan alacak?