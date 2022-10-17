Gelin Evi Aslıhan kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Programda gelinler ev dekorasyonlarını ve çeyizlerini sergiliyorlar. Peki yeni konuk gelinlerden Aslıhan kimdir? Kaç yaşında?

GELİN EVİ ASLIHAN KİMDİR?

Yeni yarışmacılardan Aslıhan kardeşiyle beraber yarışmaya katıldı. 28 yaşındaki Aslıhan kendine oldukça güveniyor. Hamaratlı gelinin günü çok merak ediliyor. Bakalım Aslıhan'ın günü nasıl geçecek?