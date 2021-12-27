Gelin Evi Aleyna kimdir? kaç yaşında? nereli?

Gelinlerin kıyasıya yarışma fırsatı bulacağı gelin yarışma programı büyük ilgi gördü. İlk hafta gelinlerinin hangi şanslı gelinler olacağıda merak ediliyor. Peki ilk gelinler kimler?

Gelin Evi Aleyna Kimdir?

Emine hanım mütevaziliği ile ilgi aldı. Hamarat olduğunu sürekli dile getiren güzel gelin ilk hafta yarışmacısı olduğu için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Bakalım genç gelin bu hafta neler yapacak?