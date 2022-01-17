Gelin Evi Aleyna hanım kimdir? kaç yaşında? nereli?

Gelin Evi yarışması gelinlerin yarışacağı iddialı bir yarışma olarak hafta içi hergün Show Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Herkesin merakla beklediği yarışma formatı gelinlerle ilgili olacak. Peki yeni hafta gelinleri kimler?

Gelin Evi Yarışmacılarından Aleyna Hanım Kim?

Aleyna hanım ilk hafta yarışmacılarından hamarat ve akıllı yeni gelin. Şık giyimiyle de kendinden konuşturan yeni gelinin ilk hafta nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Bakalım yeni gelin Aleyna hanım bu hafta neler yapacak?