Furkan Atalık kimdir?
Furkan Atalık kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Furkan Atalık kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Temmuz 2017 tarihinde Bartın Valiliği Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Bartın’da il stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Hatay-Belen ve İzmir-Urla ilçelerinde kaymakam refikliği stajını yaptı. Teftiş stajını ise Ankara’da Mülkiye Başmüfettişi refakatinde tamamladı. Uşak ili Sivaslı ilçesinde kaymakam vekilliği görevinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen dil kursundan sonra yurt dışı stajı kapsamında gönderildiği İngiltere’de 8 ay süre ile Leicester University’de yabancı dil eğitimi aldı. Yurt dışı stajının bir bölümünde büyükelçilik ve başkonsolosluk stajlarını tamamladı.105. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamladıktan sonra Sivas-Yıldızeli ilçesine kura çekti.
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