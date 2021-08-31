Furkan Atalık kimdir, nereli ve kaç yaşında?

27 Ekim 1992 yılında Ankara’da doğdu. İlköğrenimini Keçiören Kocatepe İlköğretim Okulu’nda, lise öğrenimini ise Keçiören Kalaba Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 2015 yılında birincilikle tamamladı. Aynı üniversitede 2016 yılında İktisat bölümünden mezun oldu.

Temmuz 2017 tarihinde Bartın Valiliği Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Bartın’da il stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Hatay-Belen ve İzmir-Urla ilçelerinde kaymakam refikliği stajını yaptı. Teftiş stajını ise Ankara’da Mülkiye Başmüfettişi refakatinde tamamladı. Uşak ili Sivaslı ilçesinde kaymakam vekilliği görevinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen dil kursundan sonra yurt dışı stajı kapsamında gönderildiği İngiltere’de 8 ay süre ile Leicester University’de yabancı dil eğitimi aldı. Yurt dışı stajının bir bölümünde büyükelçilik ve başkonsolosluk stajlarını tamamladı.105. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamladıktan sonra Sivas-Yıldızeli ilçesine kura çekti.