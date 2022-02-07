Fulya ile Umudun Olsun Tülay Ateş kimdir? Tülay Ateş'e ne oldu?

Fulya ile Umudun Olsun programı hafta içi her gün izleyicileriyle buluşuyor. Her hafta farklı farklı konuların işlendiği programda bu haftada yeni hayatlar konu alındı.

Tülay Ateş cinayeti gündeme oturdu. Öldürülen kızın katilleri bulunamıyor. Tülay Ateş cinayetinde şüpheli isimler çoğalıyor. Peki katil kim veya kimler?

