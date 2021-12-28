Fulya ile Umudun Olsun Fatma Çeri kimdir? Fatma Çeri'ye ne oldu?

Fulya ile Umudun Olsun programı hafta içi her gün izleyicileriyle buluşuyor. Her hafta farklı farklı konuların işlendiği programda bu haftada yeni hayatlar konu alındı.

Fatma Çeri kestane toplamak için gittiği tarladan geri dönmedi. Bir daha eve dönmeyen yaşlı kadının kızları programa başvuru yaptılar. Annelerini bulmak için her yola başvuran arayan kızları annelerinden bir ip ucu arıyorlar.