Fulya ile Umudum Olsun Fatma kimdir? Fatma'nın konusu nedir?

Fulya ile Umudun Olsun hafta içi hergün ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Farklı farklı konuların işlendiği program bu haftada yeni hayatları konu aldı.

Fatma evli olduğu halde başka bir erkekle tanışıp arkadaş olmuş arkadaşlıkları ilişkiye dönüşmüş. Evide terk eden kadının kocası perişan olmuş. Programa katılan eş yarım istiyor.