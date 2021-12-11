Filiz Özkul kimdir? kaç yaşında nereli? Flash TV

Flash TV ekranlarının en beğenilen programı tüm hızıyla devam ediyor Peki bu haftaki konukları kimler? Hangi konulara değinilecek? Program saat kaçta ne zaman başlıyor?

Filiz Özkol Kimdir?

Filiz Özkol Lise çağlarında astrolojiye ilgi duymaya başlayan ve İzmir doğumlu olan yazar; daha sonraki yıllarda konuya daha profesyonelce yaklaşarak yoğun çalışmalarda bulunmuştur.

1990'larda başladığı radyo programcılığı sürecinde;

şiir ve sanat konularında yaptığı yayınlarla beğeni kazanmıştır.