Ferhan Şensoy Kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşında? Ferhan Şensoy Neden öldü? Hastalığı Neydi? Ne iş yapardı?

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un yaşamını yitirdiği acı haberi kurucusu olduğu Ortaoyuncular'ın Twitter hesabından duyuruldu. Usta sanatçı Ferhan Şensoy tedavi gördüğü hastahanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...

Sanat camiası az önce kötü bir haberle sarsıldı! Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti.

70 yaşındaki usta isim bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un yaşamını yitirdiği acı haberi kurucusu olduğu Ortaoyuncular'ın Twitter hesabından duyuruldu.

Ferhan Şensoy'un ölüm haberi Ortaoyuncular tarafından "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" ifadeleri ile verildi.

Usta ismin eski eşi ve kızlarının annesi Derya Şensoy'da sosyal medya hesabından, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüz…" açıklamasını yaptı.

26 Şubat 1951'de Çarşamba, Samsun'da dünyaya gelen Türk tiyatrosunun önemli ismi Ferhan Şensoy tiyatorunun yanı sıra roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.

En tanınmış oyunu tek kişilik oyunu olan Ferhangi Şeyler'dir.

Ferhan Şensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.

Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okumuş ancak 1970 yılında Çarşamba Lisesi’nden mezun olmuştur..





Ferhan Şensoy türk sanat camiasının önemli usta bir ismiydi..