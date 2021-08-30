Fatih Uzun kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1990 yılında Sinop ilinin Durağan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden 2014 yılında mezun oldu.

2015-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak çalıştı. İçişleri Bakanlığının 2017 yılında açmış olduğu Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak Mülki İdari Amirliği mesleğine intisap etti. Kastamonu Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Kaymakam Refikliği stajını sırasıyla Samsun Canik ve Bilecik Osmaneli’ nde yaptı. Sekiz ay süre ile Eskişehir Mihalgazi’ de Kaymakam vekilliği yaptı. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında teftiş stajını tamamladı. İngiltere’nin Sheffield kentinde Sheffield Üniversitesinde sekiz ay süreyle yabancı dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallık idari sistemi üzerine bir dizi çalışmalar yaparak yurtdışı stajını tamamladı.

105. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarıyla tamamlayarak T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 25.10.2019 tarihli onayı ile Çamardı Kaymakam Vekili olarak atandı. 5 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Niğde Çamardı Kaymakamlığına atandı. Son olarak Bakanlık Makamının 04.09.2020 tarihli onayı ile ilçemizde göreve başlamıştır. Kaymakamımız evli olup iyi derece İngilizce bilmektedir.