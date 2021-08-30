Fatih Topuz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1987 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve Orta tahsilini Kayseri'de tamamladıktan sonra 2013 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Aksaray Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Aksaray İlinde Valilik stajını, Denizli-Acıpayam ve Samsun-Alaçam İlçelerinde Kaymakam refikliği stajını, Ankara'da Mülkiye Teftiş stajını tamamladı. Karabük-Eskipazar ilçesinde Kaymakam vekilliğinde bulunduktan sonra Fransa'nın Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi aldı. 103. Dönem Kaymakamlık kursuyla birlikte Balıkesir Balaya Kaymakamlığına atanan 2019/268 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İlçemiz Kaymakamlığına atanan Fatih TOPUZ evli olup 03.09.2019 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır.