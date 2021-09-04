Fatih Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1990 yılında İstanbul ili Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2008 yılında girdiği Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2013 yılında mezun oldu.

2016 yılında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi İdari ve Mali İşler Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başladı. Bu görevini 2 yıl devam ettirdikten sonra 2018 yılında Düzce Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Düzce ilinde Valilik stajını, Düzce ili Gümüşova ilçesinde Kaymakam Refikliği stajını tamamladıktan sonra Sakarya ili Ferizli ilçesinde dört ay, Bursa ili Keles ilçesinde iki ay ve son olarak Bilecik ili Pazaryeri ilçesinde yedi ay süre ile Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Bakanlık merkez stajı kapsamında Ankara’daki yabancı dil kursunu tamamladıktan sonra bilgi ve deneyimini arttırmak üzere altı ay süre ile İngiltere‘nin Cambridge şehrinde Anglia Ruskin Üniversitesi’nde eğitim gördü.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11/09/2020 tarihli ve 134 sayılı yazısı gereği, Yunak İlçe Kaymakamı olarak atanan Kaymakam Fatih KURT bekar olup, İngilizce bilmektedir.