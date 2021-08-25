Fatih Bayram kimdir, nereli ve kaç yaşında?



Kaymakam Fatih BAYRAM 1984 yılında Çankırı, Orta İlçesi Sakarcaören Köyü'nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ilçesinde tamamlayarak 2001 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 2005 yılında mezuniyetinin ardından askerlik görevini Erzurum'da kısa dönem erbaş olarak tamamladı. 2008 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma hayatına atıldı. 2010 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesinde memur, 2011-2017 yılları arasında ise EGO Genel Müdürlüğünde bölge müdür yardımcısı ve bölge müdürü olarak idari görevler aldı. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden ve yüksek lisans eğitimi olarak Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünden mezun oldu. Sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görevler aldı. 2016 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 105. Dönem Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisab etti. Vilayet stajını Düzce Valiliği bünyesinde yaptı. Kısa süre Yığılca ilçesi kaymakamlığına vekâlet etti. Kaymakamımız birinci dönem kaymakam refikliği stajını Ankara-Keçiören'de, ikinci dönem kaymakam refikliği stajını Hatay-Belen'de tamamladı. Vekalet Stajını Denizli'nin Güney İlçesinde icra etti. Daha sonra yurtdışı yabancı dil stajı kapsamında 8 ay süreyle Ürdün Üniversitesinde Arapça dili eğitimi aldı. Bu süreçte Ürdün’de Yerel Yönetimler konusunda araştırmalarda bulundu. 105. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu üstün başarı derecesiyle tamamlayan Kaymakamımız T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 25.10.2019 tarihli ve 17160-17196 Sayılı Onayı ile Yeşilhisar Kaymakamı olarak atanmış 28 Ekim 2019’da Yeşilhisar ilçesindeki görevine başlamıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Kaymakamımız Arapça ve İngilizce bilmektedir.