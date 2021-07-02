Fahriye Evcen kimdir?

Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti.

Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.

Fahriye Evcen hangi dizilerde oynadı?

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri aldı., Dizi teklifleri alan Evcen, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.

Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.

Fahriye Evcen evli mi?

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. 2019 Nisan ayında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin Amerikan Hastanesi oğulları Dünya'ya geldi. Çift oğullarına Karan ismini verdi.

Fahriye Evcen'in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Ölene Kadar (Selvi Nardan) (TV Dizisi)

2017 – Sonsuz Aşk (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015 – Aşk Sana Benzer (Deniz) (Sinema Filmi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura 2. Sezon (TV Dizisi)

2013 – Çalıkuşu (Feride) (TV Dizisi)

2012 – Veda (Mehpare) (TV Dizisi)

2012 – Evim Sensin (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 – Yalancı Bahar (Zeynep Karaman) (TV Dizisi)

2010 – Takiye: Allah'ın Yolunda (Sevde) (Sinema Filmi)

2010 – Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Genç Sinyora Enrica) (Sinema Filmi)

2009 – Alvin ve Sincaplar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Aşk Tutulması (Pınar) (Sinema Filmi)

2007 – Cennet (Kız) (Sinema Filmi)

2006 – 2010 – Yaprak Dökümü (Necla) (TV Dizisi)

2006 – Hasret (Songül) (TV Dizisi)

2005 – Asla Unutma (Hande) (TV Dizisi)

kaynak: yeniakit