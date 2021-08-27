Evren Çakır kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kaymakam Evren ÇAKIR

1987 senesinde Adana’da doğdu. İlköğrenimi Adana Atatürk İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimi Adana Emine Nabi Menemencioğlu Lisesi’nde okuduktan sonra yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde fakülte birincisi olarak tamamladı. Diğer taraftan Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü de ikinci üniversite (açık öğretim) olarak bitirdi. Mezuniyetin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde eğitim programı kapsamında stajını tamamladı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra 2013 yılında Ziraat Bankası’nda İç Kontrol ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı’na bağlı İç Kontrolör Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Ziraat Bankası’nda 14 ay çalıştıktan sonra T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak yaklaşık bir yıl çalıştı. Ardından 2015 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Kaymakamlık mesleğine Osmaniye Kaymakam Adayı olarak intisap etti. Adaylık sürecinde vilayet stajını Osmaniye Valiliği’nde, buna müteakiben birinci kaymakam refikliğini Seyhan Kaymakamlığı’nda, ikinci kaymakam refikliğini ise Alaplı Kaymakamlığı’nda tamamladı. Daha sonra Ankara’da 4 ay süreli Bakanlık Merkez stajını-Yurtiçi dil kursunu tamamladı. Devamında Kaymakam Vekilliğini Kastamonu Taşköprü Kaymakamlığı'nda icra etti. Kaymakam vekilliği stajının bitimiyle birlikte yurtdışı stajı kapsamında İngiltere Leicester Üniversitesinde 4 ay süreli yabancı dil eğitimi gördü. Bunu izleyen dönemde Ankara'da Kaymakamlık Kursunu tamamladıktan sonra Çekerek Kaymakamı olarak 2,5 yıl görev yaptı.

İlk görev yeri olan Çekerek Kaymakamlığı esnasında birlikte çalıştığı Sayın Valileri tarafından üç defa başarı belgesi ile taltif edildi.

Eğitimine birincilikle kazandığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Proje Yönetim ve Organizasyonu Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 25.10.2019 tarihli oluru ile ilçemize atanmıştır.