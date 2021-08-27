Evren Çakır kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Evren Çakır kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Evren Çakır kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Kaymakam Evren ÇAKIR
1987 senesinde Adana’da doğdu. İlköğrenimi Adana Atatürk İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimi Adana Emine Nabi Menemencioğlu Lisesi’nde okuduktan sonra yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde fakülte birincisi olarak tamamladı. Diğer taraftan Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü de ikinci üniversite (açık öğretim) olarak bitirdi. Mezuniyetin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde eğitim programı kapsamında stajını tamamladı.
İlk görev yeri olan Çekerek Kaymakamlığı esnasında birlikte çalıştığı Sayın Valileri tarafından üç defa başarı belgesi ile taltif edildi.
Eğitimine birincilikle kazandığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Proje Yönetim ve Organizasyonu Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında devam etmektedir.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 25.10.2019 tarihli oluru ile ilçemize atanmıştır.
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